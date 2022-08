David Beckham ha svelato su Instagram un estratto della routine sportiva della moglie in vacanza. E c'è da prendere appunti! (Di mercoledì 3 agosto 2022) foto: IPA Dopo 23 anni di matrimonio, due di fidanzamento e quattro figli, Victoria e David Beckham sono più uniti che mai. E, Bennifer permettendo, non c’è dubbio: questa è la loro estate italiana. Dopo Venezia, Positano, ma è dall’inizio del mese che l’ex Posh Spice e consorte si mostrano nel pieno dello splendore nelle loro vacanze da sogno. Merito dei social media, tramite i quali ci arriva una puntuale e articolata documentazione. E merito anche di David Beckham che, c’è da ammetterlo, pare essere un uomo dotato di un gran senso dell’umorismo. Tanto da ironizzare sulla moglie anche per quel che concerne i suoi training per tenersi in forma in vacanza. Così da svelarci qualche dettaglio utile. Da replicare (anche senza lo sguardo attento di Beckham, purtroppo). Leggi su amica (Di mercoledì 3 agosto 2022) foto: IPA Dopo 23 anni di matrimonio, due di fidanzamento e quattro figli, Victoria esono più uniti che mai. E, Bennifer permettendo, non c’è dubbio: questa è la loro estate italiana. Dopo Venezia, Positano, ma è dall’inizio del mese che l’ex Posh Spice e consorte si mostrano nel pieno dello splendore nelle loro vacanze da sogno. Merito dei social media, tramite i quali ci arriva una puntuale e articolata documentazione. E merito anche diche, c’è da ammetterlo, pare essere un uomo dotato di un gran senso dell’umorismo. Tanto da ironizzare sullaanche per quel che concerne i suoi training per tenersi in forma in. Così da svelarci qualche dettaglio utile. Da replicare (anche senza lo sguardo attento di, purtroppo).

wizard_ashish : @Football__Tweet Rui costa, Gabriel veron, Raul Gonzalez and David Beckham. - adypato_ : @Football__Tweet Manuel Rui Costa Juan Sbastian Veron Raul Gonzales David Beckham - ffokpisa : @Football__Tweet Rui Costa, Sabastian Veron, Gonzalez Raul and David Beckham - val3ntina76 : @Matty48416526 Boxer, a meno che non ti chiami David Beckham - Peter_Ebenhe : @Football__Tweet Rui Costa, Gonzalo Veron, Raul Gonzalez, David Beckham -