Daniliuc | nome nuovo per il Bologna

Flavius Daniliuc è l'ultimo nome per la difesa del Bologna: calciatore classe 2001 austriaco ed ex giovanili del Bayern Monaco, potrebbe approdare dal Nizza.SECONDO TEMPO Finisce qui, vince il Nizza per 1-0. 46' Radonjic in area per Edera che sbaglia il passaggio da ottima posizione. 44' Toro che con i cambi ha perso vivacità.