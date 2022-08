Daniele De Rossi al quartier generale del Manchester City con Kolarov (FOTO) (Di mercoledì 3 agosto 2022) Una visita da Guardiola da parte di un ex compagno di squadra. Tanto basta per accendere fantasie sulla panchina del Palermo, che è ancora un rebus. Daniele De Rossi ha visitato il quartier generale del Manchester City, insieme ad Aleksandar Kolarov, suo compagno alla Roma e grande ex della squadra inglese. Non sono chiari i motivi della visita. Tanti allenatori emergenti scelgono di assistere agli allenamenti di Guardiola. Peraltro lo spagnolo è un altro ex compagno in giallorosso ma soprattutto un punto di riferimento dell’ex campione del mondo 2006, che non ha mai nascosto l’ammirazione per le sue metodologie. Ma non si esclude un indizio legato al futuro rosanero, ormai inserito nella galassia del City Group. Dopo le dimissioni di Silvio Baldini, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 3 agosto 2022) Una visita da Guardiola da parte di un ex compagno di squadra. Tanto basta per accendere fantasie sulla panchina del Palermo, che è ancora un rebus.Deha visitato ildel, insieme ad Aleksandar, suo compagno alla Roma e grande ex della squadra inglese. Non sono chiari i motivi della visita. Tanti allenatori emergenti scelgono di assistere agli allenamenti di Guardiola. Peraltro lo spagnolo è un altro ex compagno in giallorosso ma soprattutto un punto di riferimento dell’ex campione del mondo 2006, che non ha mai nascosto l’ammirazione per le sue metodologie. Ma non si esclude un indizio legato al futuro rosanero, ormai inserito nella galassia delGroup. Dopo le dimissioni di Silvio Baldini, ...

