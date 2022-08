Damiano e Giorgia Soleri, la foto su Instagram delle loro vacanze rock in Puglia: l’amore trionfa (Di mercoledì 3 agosto 2022) Piccola pausa per Damiano David e Giorgia Soleri: felici e innamorati, hanno deciso di concedersi una vacanza tutta italiana per staccare un po’ dai loro numerosi impegni, prima di riprendere più carichi che mai. E non hanno resistito a condividere con i loro fan un bellissimo scatto che li ritrae con un sorriso meraviglioso, finalmente rilassati nonostante i piccoli (e grandi) problemi vissuti negli ultimi mesi. Damiano e Giorgia Soleri, le vacanze in Puglia Abbracciati e sorridenti, sotto il rovente sole della Puglia: è così che Damiano e Giorgia Soleri appaiono in una splendida foto che il leader dei Måneskin ha condiviso tra le sue ... Leggi su dilei (Di mercoledì 3 agosto 2022) Piccola pausa perDavid e: felici e innamorati, hanno deciso di concedersi una vacanza tutta italiana per staccare un po’ dainumerosi impegni, prima di riprendere più carichi che mai. E non hanno resistito a condividere con ifan un bellissimo scatto che li ritrae con un sorriso meraviglioso, finalmente rilassati nonostante i piccoli (e grandi) problemi vissuti negli ultimi mesi., leinAbbracciati e sorridenti, sotto il rovente sole della: è così cheappaiono in una splendidache il leader dei Måneskin ha condiviso tra le sue ...

andreastoolbox : #Maneskin, Damiano e Giorgia Soleri rivelano il luogo delle loro vacanze: la foto e i dettagli - leggoit : Maneskin, Damiano e Giorgia Soleri rivelano il luogo delle loro vacanze: la foto e i dettagli - LaGazzettaWeb : Damiano dei Maneskin e la fidanzata Giorgia in vacanza a Castellana - News - tidicobene_ : alloRA COALIZZIAMOCI PER CAPIRE DOVE SONO DAMIANO E GIORGIA MA SOPRATTUTTO GIORGIA PERCHÉ IO TI DEVO ABBRACCIARE E… - A_u_r_o_r_a___ : HO SCOPERTO DOVE SI TROVANO DAMIANO E GIORGIA E DISTANO DUE ORE DA ME VOGLIO URLARE #damianodavid #giorgiasoleri -