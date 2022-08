Damiano David, inarrestabile anche da infortunato al Lollapalooza (Di mercoledì 3 agosto 2022) Neanche un infortunio è riuscito a fermare l’energia contagiosa e adrenalinica di Damiano David. Il frontman dei Maneskin si è esibito con la sua band a Chicago, sul palco del Lollapalooza, dove durante lo spettacolo si è fatto male a una spalla. Ma niente paura, the show must go on, come si dice in gergo, e con un poco di ghiaccio e tanta voglia di cantare, Damiano David ha continuato la sua performance come se niente fosse, anzi, scatenando il pubblico. Nelle foto pubblicate sul profilo Instagram della band romana, si vede lo showman nel backstage mentre un operatore lo aiuta. “La folla del Lollapalooza era così calda che Dam ha avuto bisogno di ghiaccio per rinfrescarsi un poco”, rassicurano ironici i Maneskin nella caption del post, a cui si sono aggiunge ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 3 agosto 2022) Neun infortunio è riuscito a fermare l’energia contagiosa e adrenalinica di. Il frontman dei Maneskin si è esibito con la sua band a Chicago, sul palco del, dove durante lo spettacolo si è fatto male a una spalla. Ma niente paura, the show must go on, come si dice in gergo, e con un poco di ghiaccio e tanta voglia di cantare,ha continuato la sua performance come se niente fosse, anzi, scatenando il pubblico. Nelle foto pubblicate sul profilo Instagram della band romana, si vede lo showman nel backstage mentre un operatore lo aiuta. “La folla delera così calda che Dam ha avuto bisogno di ghiaccio per rinfrescarsi un poco”, rassicurano ironici i Maneskin nella caption del post, a cui si sono aggiunge ...

