Dalla Lazio alla Roma, il cambio di casacca di Giorgia Meloni | Ma non è l’unica (Di mercoledì 3 agosto 2022) Giorgia Meloni è senza dubbio tra gli esponenti politici più in voga, tanto che i sondaggi la indicano come probabile futura premier del Paese. In attesa di capire se sarà davvero la leader di Fratelli d’Italia la prima presidente del Consiglio donna nella storia d’Italia, il quotidiano La Repubblica è andato a ripescare un particolare del passato della Meloni che riguarda sempre una ‘fede’, ma di tutt’altro ambito. In più occasioni Giorgia Meloni ha ribadito di essere tifosa della Roma ed è per questo che tutti immaginavano che la numero uno di FdI fosse una giallorossa fin Dalla nascita. Ma Repubblica ha scoperto un’altra verità. Nelle chat degli anni ’90, infatti, Giorgia Meloni manifestava ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 3 agosto 2022)è senza dubbio tra gli esponenti politici più in voga, tanto che i sondaggi la indicano come probabile futura premier del Paese. In attesa di capire se sarà davvero la leader di Fratelli d’Italia la prima presidente del Consiglio donna nella storia d’Italia, il quotidiano La Repubblica è andato a ripescare un particolare del passato dellache riguarda sempre una ‘fede’, ma di tutt’altro ambito. In più occasioniha ribadito di essere tifosa dellaed è per questo che tutti immaginavano che la numero uno di FdI fosse una giallorossa finnascita. Ma Repubblica ha scoperto un’altra verità. Nelle chat degli anni ’90, infatti,manifestava ...

