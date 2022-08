“Dai su, adesso basta!”. Sabrina Ferilli durissima con Vanessa Incontrada: “La deve smettere” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Fa discutere la copertina di Vanity Fair con Vanessa Incontrada in primo piano. Una copertina che sarebbe passata inosservata se non fosse per il titolo a caratteri enormi “Sei bellissima”. L’allusione del titolo riguarda un messaggio che ultimamente viene ripetuto più volte soprattutto quando si parla dell’attrice di origine iberica. Si tratta del messaggio sul body positivity, con un elogio di Vanity Fair che ha scelto proprio l’attrice per farlo. Pertanto la rivista ha scelto di puntare sul body positive e in questo modo si risponde alla polemiche che c’è stata qualche settimana fa su una foto pubblicata dalla rivista Nuovo in cui Vanessa Incontrada è in costume da bagno. Inoltre si fa riferimento al coro che le ha tributato Piazza del Plebiscito a Napoli quando è stata ospite dello spettacolo di Gigi D’Alessio e ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 3 agosto 2022) Fa discutere la copertina di Vanity Fair conin primo piano. Una copertina che sarebbe passata inosservata se non fosse per il titolo a caratteri enormi “Sei bellissima”. L’allusione del titolo riguarda un messaggio che ultimamente viene ripetuto più volte soprattutto quando si parla dell’attrice di origine iberica. Si tratta del messaggio sul body positivity, con un elogio di Vanity Fair che ha scelto proprio l’attrice per farlo. Pertanto la rivista ha scelto di puntare sul body positive e in questo modo si risponde alla polemiche che c’è stata qualche settimana fa su una foto pubblicata dalla rivista Nuovo in cuiè in costume da bagno. Inoltre si fa riferimento al coro che le ha tributato Piazza del Plebiscito a Napoli quando è stata ospite dello spettacolo di Gigi D’Alessio e ...

mauroberruto : Lo so che da qualche parte ci sei ancora. Dai Toro mio, adesso basta. Torna a casa. #FVCG #SFT #Juric #Vagnati… - n1ptr0 : @ipensieridiemy Mi dai un bacio adesso che ho il vomito? - zeratul75 : @cesco_o @Guerini_Thomas ahhhh adesso è la variante che è diventata più buona ma solo per gli under 60....dai, ques… - AleG51340331 : @GiorgiaMeloni @Capezzone Giorgia però io ti consiglio di cambiare maitre a penser, dai Capezzone era un radicale s… - Luca27125188 : @FratellidItalia CALENDA, CARFAGNA, GELMINI, ADESSO CREDONO DAVVERO DI PRENDERE I VOTI DAI MODERATI DI DESTRA COME… -