Da 50 anni vacanze a Sorrento: premiata una turista inglese (Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSorrento (Na) – Da mezzo secolo, ininterrottamente, torna a Sorrento per le sue vacanze estive. Lei è Marjorie Prescott, 81 anni, inglese della contea del Lancashire, una vita dedicata all'insegnamento e un amore sconfinato per la penisola sorrentina. Arrivata per la prima volta nel 1970, ha saltato il suo appuntamento solo per i due anni della pandemia. Marjorie trascorre qui, ogni anno, quasi due mesi, tra luglio ed agosto, presso l'hotel Conca Park, coccolata dalle cure di Mariella Russo. E la sua "fedeltà" alla terra delle sirene, è stata premiata con una cerimonia nel corso della quale il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, l'ha omaggiata con una targa ricordo. Un incontro al quale hanno preso parte anche tanti altri ...

