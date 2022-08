(Di mercoledì 3 agosto 2022) Un elettrocardiografo che si collega allo smartphone, per controllarsi il cuore da soli, e un sito dove prenotare esami specialistici daa casa: due storie di successo in un settore in rapida espansione

È il caso di D - Hearth e, due startup che hanno fatto quello che Elizabeth Holmes e Sunny Balwani non sono stati capaci di fare. E ci sono riusciti senza imbrogliare, senza mentire, senza ... D-Heart e Medicilio, le startup italiane che fanno quello che Theranos non è riuscita a fare Un elettrocardiografo che si collega allo smartphone, per controllarsi il cuore da soli, e un sito dove prenotare esami specialistici da fare a casa: due ...