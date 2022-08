Cybersicurezza, Regioni: “Fondi insufficienti, serve personale specializzato” (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – I Fondi previsti dal bando, rivolto alle pubbliche amministrazioni locali, per interventi di potenziamento della resilienza cyber non sono una cifra sufficiente per fare un salto di qualità a livello regionale e locale, ma le Regioni intendono svolgere un ruolo proattivo e avviare una collaborazione con l’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale anche al fine di creare delle apposite “unità locali di sicurezza” da mettere a servizio anche degli enti locali. E’ la linea delle Regioni che sul tema della Cybersicurezza si sono confrontate nei giorni scorsi nella Commissione per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Conferenza, coordinata dall’assessore umbro Michele Fioroni, e poi nella seduta della Conferenza dei governatori che si è svolta oggi. Un altro tema posto dalle ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – Iprevisti dal bando, rivolto alle pubbliche amministrazioni locali, per interventi di potenziamento della resilienza cyber non sono una cifra sufficiente per fare un salto di qualità a livello regionale e locale, ma leintendono svolgere un ruolo proattivo e avviare una collaborazione con l’Agenzia per lanazionale anche al fine di creare delle apposite “unità locali di sicurezza” da mettere a servizio anche degli enti locali. E’ la linea delleche sul tema dellasi sono confrontate nei giorni scorsi nella Commissione per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Conferenza, coordinata dall’assessore umbro Michele Fioroni, e poi nella seduta della Conferenza dei governatori che si è svolta oggi. Un altro tema posto dalle ...

