Cybersecurity, accordo Polizia-Fondazione ITS Rossellini sulla formazione (Di mercoledì 3 agosto 2022) È stato siglato a Roma l'accordo tra Polizia di Stato e la Fondazione ITS Roberto Rossellini volto alla realizzazione di un nuovo corso specialistico per la formazione di tecnici superiori per la sicurezza cibernetica. Tale accordo, in linea con quanto previsto dal Pnrr, rientra tra gli obiettivi da perseguire, nell'ambito della Strategia Nazionale di Cybersicurezza 2022-2026, e cioè quello dello sviluppo consapevole e sicuro delle tecnologie digitali, della ricerca e della competitività industriale in grado di rispondere alle esigenze di mercato, da realizzarsi anche attraverso la formazione, con specifica attenzione ai percorsi tecnici e professionali degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). In quest'ottica il Servizio Polizia Postale e delle ...

