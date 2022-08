Crypto, Solana sotto attacco. Sottratti 8 milioni di dollari da 8mila portafogli digitali (Di mercoledì 3 agosto 2022) Nella notte gli hacker hanno violato “hot wallet” agganciati alla blockchain Solana (in particolare Phantom e Slope) sottraendo token per un valore al momento valutato tra i 4,5 e gli 8 milioni di dollari. L’attacco è ancora in corso. Ecco i consigli degli esperti Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 3 agosto 2022) Nella notte gli hacker hanno violato “hot wallet” agganciati alla blockchain(in particolare Phantom e Slope) sottraendo token per un valore al momento valutato tra i 4,5 e gli 8di. L’è ancora in corso. Ecco i consigli degli esperti

disinformate_it : RT @sole24ore: Crypto, Solana sotto attacco. Sottratti 8 milioni di dollari da 8mila portafogli digitali - CyberSecHub0 : RT @albertodeiana1: ??Depositi nella #criptovaluta @solana svuotati! 8M?? spariti... Ma non erano un baluardo di #CyberSecurity #blockchain #… - albertodeiana1 : ??Depositi nella #criptovaluta @solana svuotati! 8M?? spariti... Ma non erano un baluardo di #CyberSecurity… - AlbertoAlunno : Buona sera Crypto bestie! Guardate gli aggiornamenti di Solana...@crypto_gateway @TradingonIt @ChartMind #Bitcoin… - BiancoRomolo : Ennesima prova della dubbia validità di alcuni progetti. Sono sempre stato scettico su #Solana, in realtà anche su… -