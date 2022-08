Crocchettine schiacciate di verdure | una delizia light Ottime per la dieta!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Ti occorre una ricetta per preparare delle crocchette senza glutine? Le crocchette di patate con zucchine e carote sarannoper qualsiasi palato ed estremamente leggere. La preparazione è veloce e non nasconde insidie. Basterà solo seguire le indicazioni poste qui di seguito. Un consiglio: intingete queste crocchette nella maionese fatta in casa. Saranno squisite! Crocchette di patate con zucchine e carote: ingredienti. Dobbiamo utilizzare come ingredienti: 6 cucchiai di pangrattato di riso 1 zucchina 3 patate qualche fogliolina di basilico Olio di oliva quanto basta 1 uovo 150 gr di carote Sale quanto basta Pepe quanto basta 1 cipolla piccola Impasto. Cominciamo la preparazione sbucciando le patate dopo averle lavate e tamponate. Dopo tagliamole a spicchi e trasferiamole in una pentola contenente l’acqua per poi farle bollire sul fuoco. Quando le patate ...