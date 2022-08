Cristiano Malgioglio | la confessione inaspettata | L’emozione incontenibile del cantante

Leggi su topicnews

(Di mercoledì 3 agosto 2022)ha sempre vissuto la sua vita con pienezza e serenità collezionando grandi successi. L’ultimo post su Instagram lo riporta indietro nella sua infanzia suscitando tenerezza tra i fan.(fonte web)Esuberante e con un’allegria contagiosa,si è fatto sempre amare, oltre per la sua musica, per la sua umanità e schiettezza, diventando talvolta protagonista di meme e vignette in giro per il web, complice il suo soggiorno nella casa più spiata d’Italia. Oggi si gode la terza giovinezza con lo stesso spirito di sempre, senza mai dimenticare il passato che l’ha reso quello che è oggi Il personaggio più amato Siciliano classe 1945 e presto, una volta maggiorenne si trasferisce a Genova, dove incontra alcuni dei ...