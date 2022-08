Crisi dei consumi, l'aumento dei prezzi porta al baratro del mercato: Italia a picco (Di mercoledì 3 agosto 2022) L'inflazione pesa sulla spesa delle famiglie. Il dato Istat di giugno sulle vendite al dettaglio evidenzia, ancora una volta, il ruolo negativo giocato dalla dinamica al rialzo dei prezzi, in particolare di utenze ed altri costi fissi incomprimibili, che porta gli Italiani a ridurre gli acquisti, pur spendendo anche di più, con il rischio di un vero e proprio autunno nero per i consumi. Rispetto a giugno 2021, le vendite crescono infatti di poco in valore (dell'1,4%) ma diminuiscono fortemente in volume (del 3,8%). Inoltre, l'incremento tendenziale complessivo in valore è trainato principalmente dalla grande distribuzione: le vendite delle imprese operanti su piccole superfici restano al palo, e segnano rispetto allo scorso anno una riduzione di quasi 1 punto in valore ed un crollo in volume che ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 3 agosto 2022) L'inflazione pesa sulla spesa delle famiglie. Il dato Istat di giugno sulle vendite al dettaglio evidenzia, ancora una volta, il ruolo negativo giocato dalla dinamica al rialzo dei, in particolare di utenze ed altri costi fissi incomprimibili, cheglini a ridurre gli acquisti, pur spendendo anche di più, con il rischio di un vero e proprio autunno nero per i. Rispetto a giugno 2021, le vendite crescono infatti di poco in valore (dell'1,4%) ma diminuiscono fortemente in volume (del 3,8%). Inoltre, l'incremento tendenziale complessivo in valore è trainato principalmente dalla grande distribuzione: le vendite delle imprese operanti sule superfici restano al palo, e segnano rispetto allo scorso anno una riduzione di quasi 1 punto in valore ed un crollo in volume che ...

