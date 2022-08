Cremonese, per il centrocampo l'obiettivo è ritorno di Gaetano (Di mercoledì 3 agosto 2022) La Cremonese punta a un grande ritorno a centrocampo. Gianluca Gaetano, protagonista nella stagione della promozione in A, è al momento... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 3 agosto 2022) Lapunta a un grande. Gianluca, protagonista nella stagione della promozione in A, è al momento...

enpaonlus : Il marito non vuole il gatto e accoltella la moglie, donna grave nel Cremonese. L’uomo è stato arrestato per tentat… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @USCremonese, pronta offerta per #Ozkacar del @OL. Sul difensore ci sono anche… - OfficialASRoma : ?? A tutti gli abbonati: è disponibile l'aggiornamento dell'app Il Mio Posto! ?? ??????? Per gli abbonati Plus da oggi… - sportli26181512 : Cremonese, per il centrocampo l'obiettivo è ritorno di Gaetano: La Cremonese punta a un grande ritorno a centrocamp… - J_network24 : ?? #Calciomercato | La Cremonese spinge per #Miretti, la Juve prende tempo dopo l'infortunio di Pogba -