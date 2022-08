Covid oggi Lombardia, 5.572 contagi e 20 morti: bollettino 3 agosto (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 5.572 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 agosto 2022 in Lombardia, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 20 decessi. In totale in Lombardia sono 41.633 le vittime da inizio pandemia. I tamponi effettuati sono 35.737, mentre il rapporto test/positivi si attesta al 15,5%. Calano i ricoveri in terapia intensiva: 47 (-3) mentre i ricoverati nei reparti ordinari scendono a 1.348 (-27). In provincia di Milano i nuovi positivi sono 1.502, di cui 528 a Milano città. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 650 nuovi casi, a Brescia 792, a Como 253, a Cremona 263, a Lecco 172, a Lodi 149, a Mantova 358, nella provincia di Monza e Brianza 456, a Pavia 342, a Sondrio 77 e a Varese 412. ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 5.572 i nuovida coronavirus2022 in, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Si registrano altri 20 decessi. In totale insono 41.633 le vittime da inizio pandemia. I tamponi effettuati sono 35.737, mentre il rapporto test/positivi si attesta al 15,5%. Calano i ricoveri in terapia intensiva: 47 (-3) mentre i ricoverati nei reparti ordinari scendono a 1.348 (-27). In provincia di Milano i nuovi positivi sono 1.502, di cui 528 a Milano città. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 650 nuovi casi, a Brescia 792, a Como 253, a Cremona 263, a Lecco 172, a Lodi 149, a Mantova 358, nella provincia di Monza e Brianza 456, a Pavia 342, a Sondrio 77 e a Varese 412. ...

