Covid oggi Italia, Burioni: “Ancora 171 morti, autorità facciano subito chiarezza” (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – “Anche oggi 171 morti di Covid” in Italia. “O li stiamo contando male (ma pare di no), o li stiamo curando male (posso sospettarlo, ma non ho elementi concreti per dirlo), o chissà cosa altro. Certamente le autorità devono chiarire subito la situazione”. Così su Twitter il virologo Roberto Burioni, docente all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, commenta il numero dei decessi che spicca nel bollettino quotidiano sull’andamento della pandemia di Sars-CoV-2. Secondo il bollettino di oggi sono 45.621 i nuovi contagi da coronavirus in Italia e 171 i decessi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – “Anche171di” in. “O li stiamo contando male (ma pare di no), o li stiamo curando male (posso sospettarlo, ma non ho elementi concreti per dirlo), o chissà cosa altro. Certamente ledevono chiarirela situazione”. Così su Twitter il virologo Roberto, docente all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, commenta il numero dei decessi che spicca nel bollettino quotidiano sull’andamento della pandemia di Sars-CoV-2. Secondo il bollettino disono 45.621 i nuovi contagi da coronavirus ine 171 i decessi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

RobertoBurioni : Anche oggi 171 morti di COVID. O li stiamo contando male (ma pare di no), o li stiamo curando male (posso sospettar… - preglias : Oggi la mia quarta dose di vaccino Anti-COVID-19! - Agenzia_Ansa : Da oggi è in onda sulle reti Rai lo spot che invita gli over 60 e la popolazione fragile a fare la vaccinazione ant… - News24_it : Coronavirus in Italia e nel mondo: news e bollettino casi Covid di oggi 3 agosto - Sky Tg24 - telodogratis : Covid oggi Lombardia, 5.572 contagi e 20 morti: bollettino 3 agosto -