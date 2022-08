Covid oggi Italia, 45.621 contagi e 171 morti: bollettino 3 agosto (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) - Sono 45.621 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 3 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 171 morti. I tamponi, tra molecolari e antigenici, processati nelle ultime 24 ore sono 255.797 (ieri 354.431) che fanno rilevare un tasso di positività al 17,8% (18,3% ieri). In calo i ricoveri (-239 rispetto a ieri per un totale di 10.006); in aumento, invece, le terapie intensive (+10 da ieri per un totale di 396). Covid oggi Italia, bollettino REGIONE PER REGIONE Lazio - Sono 4.047 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) - Sono 45.621 i nuovida Coronavirus in, 32022, secondo i dati e i numeri- regione per regione - deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 171. I tamponi, tra molecolari e antigenici, processati nelle ultime 24 ore sono 255.797 (ieri 354.431) che fanno rilevare un tasso di positività al 17,8% (18,3% ieri). In calo i ricoveri (-239 rispetto a ieri per un totale di 10.006); in aumento, invece, le terapie intensive (+10 da ieri per un totale di 396).REGIONE PER REGIONE Lazio - Sono 4.047 i nuovida coronavirus3 ...

preglias : Oggi la mia quarta dose di vaccino Anti-COVID-19! - Agenzia_Ansa : Da oggi è in onda sulle reti Rai lo spot che invita gli over 60 e la popolazione fragile a fare la vaccinazione ant… - 24enrico : @EmeParonzini Forse perché il covid c’è ancora. Oggi 65.000 nuovi casi e 190 morti. - Fra78934753 : @GabryContessa @RTaverBella Se non ci fosse stato il covid qualche altro genio avrebbe continuato a togliere fondi… - italiaserait : Covid oggi Sardegna, 1.168 contagi e 5 morti: bollettino 3 agosto -