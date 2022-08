Covid oggi Italia, 45.621 contagi e 171 morti: bollettino 3 agosto (Di mercoledì 3 agosto 2022) I casi a Roma città sono a quota 1.778', sottolinea l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettino Covid quotidiano. Toscana - Sono 2.260 i nuovi contagi da coronavirus ... Leggi su tvsette (Di mercoledì 3 agosto 2022) I casi a Roma città sono a quota 1.778', sottolinea l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nelquotidiano. Toscana - Sono 2.260 i nuovida coronavirus ...

RobertoBurioni : Anche oggi 171 morti di COVID. O li stiamo contando male (ma pare di no), o li stiamo curando male (posso sospettar… - preglias : Oggi la mia quarta dose di vaccino Anti-COVID-19! - Agenzia_Ansa : Da oggi è in onda sulle reti Rai lo spot che invita gli over 60 e la popolazione fragile a fare la vaccinazione ant… - LaurinaGiordano : RT @EmeParonzini: La Lega attacca Speranza in pubblico, poi In Parlamento vota per conservare l'obbligo di mascherine in treno. Ad oggi una… - fisco24_info : Covid oggi Lombardia, 5.572 contagi e 20 morti: bollettino 3 agosto: (Adnkronos) - Dati e numeri della Regione… -