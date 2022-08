Covid oggi Abruzzo, 1.640 contagi e 5 morti: bollettino 3 agosto (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 1.640 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 agosto in Sardegna, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 5 morti. Gli attualmente positivi sono 43.153 (-5626 rispetto a ieri). Di questi, 281 pazienti (-8 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 10 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1760 tamponi molecolari (2.426.119 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 6358 test antigenici (4.134.773). Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 1.640 i nuovida coronavirusin Sardegna, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 5. Gli attualmente positivi sono 43.153 (-5626 rispetto a ieri). Di questi, 281 pazienti (-8 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 10 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1760 tamponi molecolari (2.426.119 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 6358 test antigenici (4.134.773). Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. L'articolo proviene da Italia Sera.

RobertoBurioni : Anche oggi 171 morti di COVID. O li stiamo contando male (ma pare di no), o li stiamo curando male (posso sospettar… - preglias : Oggi la mia quarta dose di vaccino Anti-COVID-19! - Agenzia_Ansa : Da oggi è in onda sulle reti Rai lo spot che invita gli over 60 e la popolazione fragile a fare la vaccinazione ant… - AntonioParisi00 : RT @RobertoBurioni: Anche oggi 171 morti di COVID. O li stiamo contando male (ma pare di no), o li stiamo curando male (posso sospettarlo,… - Silvi19899 : RT @RobertoBurioni: Anche oggi 171 morti di COVID. O li stiamo contando male (ma pare di no), o li stiamo curando male (posso sospettarlo,… -