Covid, news. Bollettino: 45.621 nuovi casi e 171 morti. Tasso di positività al 17,8% LIVE (Di mercoledì 3 agosto 2022) I tamponi effettuati sono 255.797. In calo ricoveri (-239), aumentano le intensive (+10). L'Aifa ha autorizzato l'uso dell'anticorpo monoclonale Evusheld nel trattamento precoce di soggetti a rischio di una forma grave di Covid-19

