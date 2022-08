Covid nel Sannio: resta costante il numero di ricoveri al “San Pio” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – resta costante il numero di pazienti ricoverati all’ospedale “San Pio” di Benevento causa Covid. In verità, rispetto alla giornata di ieri, si registra l’incremento di una unità, considerando che si passa da 32 agli attuali 33 ricoveri. Non si registrano decessi nelle ultime 24 ore, mentre è stato dimesso un paziente (un sannita) che ha superato il contagio da coronavirus. Questo il quadro completo dei posti letto attualmente occupati presso il nosocomio cittadino: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –ildi pazienti ricoverati all’ospedale “San Pio” di Benevento causa. In verità, rispetto alla giornata di ieri, si registra l’incremento di una unità, considerando che si passa da 32 agli attuali 33. Non si registrano decessi nelle ultime 24 ore, mentre è stato dimesso un paziente (un sannita) che ha superato il contagio da coronavirus. Questo il quadro completo dei posti letto attualmente occupati presso il nosocomio cittadino: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

