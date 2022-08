Covid Italia, sono 45.621 i contagi contagi e 171 morti (Di mercoledì 3 agosto 2022) I casi a Roma città sono a quota 1.778", sottolinea l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettino Covid quotidiano. Lombardia - sono 5.572 i nuovi contagi da ... Leggi su ilroma (Di mercoledì 3 agosto 2022) I casi a Roma cittàa quota 1.778", sottolinea l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettinoquotidiano. Lombardia -5.572 i nuovida ...

riotta : Pacta sunt servanda Il Commissario @PaoloGentiloni ammonisce: il prossimo governo #Italia dovrà comunque seguire gl… - GiovaQuez : Sen. Granato (Ancora Italia): 'Un virus quello del #Covid_19 non letale a differenza dei vaccini che continuano a f… - fattoquotidiano : Da un estremo all’altro. Wuhan in lockdown per 4 asintomatici col Covid. In Italia tutti zitti sui 1000 morti in 7… - giorgio757 : RT @ilCoperchio: ITALIA. COVID. Dal raffronto dei DATI UFFICIALI, in questi primi 3 giorni di agosto, i DECESSI sono praticamente DECUPLIC… - XERDAN_Design : RT @YanezPeter: Pillole di ottimismo in Italia ???? Luglio si è concluso alla grande (3733 decessi #covid contro i 364 decessi del luglio 20… -