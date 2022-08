Covid Germania | verso mascherina di nuovo obbligatoria da ottobre

(Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – Ini Laender potrebbero tornare ad imporre l’uso obbligatorio dellaa partire dal prossimo, come mezzo di protezione contro il. E’ quanto prevede un progetto di legge per la protezione dai contagi presentato dai ministeri della Salute e della Giustizia tedeschi. Secondo il progetto di legge, le mascherine continueranno ad essere obbligatorie a bordo di autobus, treni e aerei. Si imporrà dil’obbligo di usare lae la realizzazione di test negli ospedali e nelle case di riposo. D’altra parte, ciascun Land potrà decidere se imporre o meno l’uso obbligatorio dellain altri luoghi pubblici. Tuttavia, negli eventi culturali e sportivi e nei ristoranti ci saranno eccezioni per le persone guarite, ...

