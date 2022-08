Così il patto Pd-Calenda può rovinare la vittoria del centrodestra al Senato. Ma Sinistra Italiana pensa al M5s (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il patto tra Partito Democratico e Azione difficilmente ribalterà l’esito delle elezioni. Ma potrebbe raggiungere un obiettivo importante. Ovvero quello di non far arrivare alla maggioranza il centrodestra in Senato. «Niente è già scritto, nemmeno il risultato del voto», è il convincimento del Nazareno. E strappando i collegi giusti grazie all’accordo con Calenda si può arrivare «se non a vincere, quantomeno a vanificare la vittoria degli altri». Ma intanto il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni non ci sta: con i Verdi torna a pensare all’alleanza con il Movimento 5 Stelle. E punta il dito contro il rigassificatore di Piombino e l’Agenda Draghi: «Se è questo il programma della coalizione, allora arrivederci e grazie». Per Fratoianni si deve ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 agosto 2022) Iltra Partito Democratico e Azione difficilmente ribalterà l’esito delle elezioni. Ma potrebbe raggiungere un obiettivo importante. Ovvero quello di non far arrivare alla maggioranza ilin. «Niente è già scritto, nemmeno il risultato del voto», è il convincimento del Nazareno. E strappando i collegi giusti grazie all’accordo consi può arrivare «se non a vincere, quantomeno a vanificare ladegli altri». Ma intanto il leader diNicola Fratoianni non ci sta: con i Verdi torna are all’alleanza con il Movimento 5 Stelle. E punta il dito contro il rigassificatore di Piombino e l’Agenda Draghi: «Se è questo il programma della coalizione, allora arrivederci e grazie». Per Fratoianni si deve ...

