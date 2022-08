Coronavirus, oggi in Italia 45.621 contagiati e 171 decessi (Di mercoledì 3 agosto 2022) Sono 45.621 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 64.861. Le vittime sono 171, in calo rispetto alle 190 di ieri.... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 3 agosto 2022) Sono 45.621 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri ierano stati 64.861. Le vittime sono 171, in calo rispetto alle 190 di ieri....

