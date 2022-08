Coronavirus, i dati: 45.621 nuovi casi e 171 morti. Tasso di positività al 17,8% (Di mercoledì 3 agosto 2022) Sono 45.621 i nuovi casi di Covid e 171 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dai dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. I tamponi processati, tra antigenici e molecolari, sono 255.797, che portano il Tasso di positività al 17,8% (18,3% ieri). In calo i ricoveri (-239 rispetto a ieri per un totale di 10.006); in aumento, invece, le terapie intensive (+10 da ieri per un totale di 396). L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Sono 45.621 idi Covid e 171 iregistrati in Italia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge daidel ministero della Salute sulla situazione del contagio. I tamponi processati, tra antigenici e molecolari, sono 255.797, che portano ildial 17,8% (18,3% ieri). In calo i ricoveri (-239 rispetto a ieri per un totale di 10.006); in aumento, invece, le terapie intensive (+10 da ieri per un totale di 396). L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

