Conte tenta il disgelo con Di Battista, la telefonata per candidarlo. E spunta la grana Raggi sulle regole per le liste (Di mercoledì 3 agosto 2022) Dopo la caduta del governo Draghi, in vista delle elezioni del 25 settembre, nel M5s il ritorno di Alessandro Di Battista sembra farsi sempre più imminente. Il leader del MoVimento, Giuseppe Conte, ieri pomeriggio avrebbe avuto una telefonata – definita da fonti del M5s «franca e cordiale» – con l'ex pasionario grillino, secondo quanto riportato dall'Adnkronos. Oggetto della discussione la possibile candidatura di Di Battista alle elezioni. Dal canto suo, Di Battista avrebbe chiesto garanzie politiche, prima di accettare di ritornare a correre nella galassia pentastellata, mentre Conte, in un'intervista al Tg5 andata in onda ieri sera, dunque dopo la presunta telefonata con l'ex esponente grillino, ha definito Di Battista una «persona seria e ...

