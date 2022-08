Conference League 2022/2023, terzo turno preliminare: vince il Viborg, pareggiano Riga e Wolfsberger (Di mercoledì 3 agosto 2022) Si fa sul serio in Conference League. Spazio al terzo e ultimo turno preliminare di qualificazione, che precede gli spareggi, per raggiungere la fase a gironi della Conference League 2022/23. Pareggio per 1-1 del Riga, in Lettonia, contro i portoghesi del Gil Vicente. A segno prima i padroni di casa, mentre nel secondo tempo arriva il gol di Boselli. Altro pareggio, questa volta a reti bianche, in Austria tra Wolfsberger e Gzira United. Il passaggio del turno si deciderà quindi tutto a Malta. Chi invece il passaggio del turno lo ha quasi raggiunto, sono i danesi del Viborg, che in casa abbattono per 3-0 il B36 Torshavn, squadra delle Isole Far Oer. Vittoria in ... Leggi su sportface (Di mercoledì 3 agosto 2022) Si fa sul serio in. Spazio ale ultimodi qualificazione, che precede gli spareggi, per raggiungere la fase a gironi della/23. Pareggio per 1-1 del, in Lettonia, contro i portoghesi del Gil Vicente. A segno prima i padroni di casa, mentre nel secondo tempo arriva il gol di Boselli. Altro pareggio, questa volta a reti bianche, in Austria trae Gzira United. Il passaggio delsi deciderà quindi tutto a Malta. Chi invece il passaggio dello ha quasi raggiunto, sono i danesi del, che in casa abbattono per 3-0 il B36 Torshavn, squadra delle Isole Far Oer. Vittoria in ...

