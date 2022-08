Conciliazione vita lavoro: dal 13 agosto nuove tutele per genitori e caregiver (Di mercoledì 3 agosto 2022) In Attuazione della direttiva UE 2019/1158 sulla Conciliazione vita lavoro , dal 13 agosto 2022 entrano in vigore nuove tutele, recepite con il Dlgs 105/2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 29 luglio. Più agevolazioni per genitori e caregiver 23 Giugno 2022 Il decreto dispone nuove agevolazioni per genitori e prestatori di assistenza ( caregiver familiari), ... Leggi su pmi (Di mercoledì 3 agosto 2022) In Attuazione della direttiva UE 2019/1158 sulla, dal 132022 entrano in vigore, recepite con il Dlgs 105/2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 29 luglio. Più agevolazioni per23 Giugno 2022 Il decreto disponeagevolazioni pere prestatori di assistenza (familiari), ...

