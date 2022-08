Come nascondono la truffa del gas (Di mercoledì 3 agosto 2022) di Paolo Becchi e Giovanni Zibordi Sui giornali in questi giorni si legge che l’Autorità di regolazione per l’energia (Arera) con una segnalazione inviata venerdì scorso al Parlamento, mette in guardia contro quello che ci potrebbe attendere tra pochi mesi. “Se il prezzo del gas resta quello attuale, 200 euro e più a megawattora (più del doppio dei prezzi, già molto elevati, registrati nei mesi precedenti e dieci volte quelli medi degli ultimi cinque anni), a ottobre le bollette aumenteranno del 100%”. Questo, senza menzionare che per la stragrande maggioranza delle aziende sono già mesi che devono pagare da 10 a 15 volte più dell’anno scorso il gas naturale. Perché il prezzo di riferimento nei contratti che fa Eni è quello del mercato dei derivati in Olanda, detto “TTF” (vedi sotto). Come stiamo provando a documentare, qui e in altre sedi, questa è una ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 3 agosto 2022) di Paolo Becchi e Giovanni Zibordi Sui giornali in questi giorni si legge che l’Autorità di regolazione per l’energia (Arera) con una segnalazione inviata venerdì scorso al Parlamento, mette in guardia contro quello che ci potrebbe attendere tra pochi mesi. “Se il prezzo del gas resta quello attuale, 200 euro e più a megawattora (più del doppio dei prezzi, già molto elevati, registrati nei mesi precedenti e dieci volte quelli medi degli ultimi cinque anni), a ottobre le bollette aumenteranno del 100%”. Questo, senza menzionare che per la stragrande maggioranza delle aziende sono già mesi che devono pagare da 10 a 15 volte più dell’anno scorso il gas naturale. Perché il prezzo di riferimento nei contratti che fa Eni è quello del mercato dei derivati in Olanda, detto “TTF” (vedi sotto).stiamo provando a documentare, qui e in altre sedi, questa è una ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, fuga a Ponza: non si nascondono più Non solo, dopo aver confermato l'ennesimo ritorno di fiamma, i due piccioncini non si nascondono ... ma Santiago ne sarebbe felicissimo, così come la piccola Luna Marì, nata nel corso della relazione ... Dopo poche settimane, il telescopio spaziale Webb sta già rivoluzionando l'astronomia Altre galassie primordiali si nascondono nell'immagine dell'ammasso di galassie presentato dal ... (Solo quando queste stelle sono esplose hanno forgiato elementi più pesanti come l'ossigeno e li hanno ...