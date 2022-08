CMR | proficuo il tavolo Sindacati-Asl | l’azienda sanitaria chiamata al controllo della vertenza

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’Asl controllerà e monitorerà l’andamento, ma non potrà intervenire sulle eventuali procedure di licenziamenti del personale dipendente del Cmr. Questa la conclusione del confronto che si è svolto stamani tra il managementAsl e iper la delicata situazione in cui versa, che minaccia di dimezzare la propria forza lavoro nel Sannio. Isono molto preoccupati: d’altra parte la procedura di licenziamento è stata di fatto già avviata per 7 dipendentistrutturadi Sant’Agata de’Goti. L’incontro con il direttore amministrativo dell’Asl Carlo Esposito e con il dirigente Tommaso Zerella è stato la conseguenza di una pressante richiesta dei giorni scorsi ed ...