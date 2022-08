Clemente Mastella: "Io corro da solo. Gli altri sono abatini che non si sporcano le mani" (Di mercoledì 3 agosto 2022) Intervista saporosa con Mastella: "La sinistra è passata dal millepiedi al bipede. Non c'è storia: vince la destra due a zero. Di Maio è un mezzo leader. Salvini non pensa. Io però sono pronto ad allearmi con chiunque" Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 agosto 2022) Intervista saporosa con: "La sinistra è passata dal millepiedi al bipede. Non c'è storia: vince la destra due a zero. Di Maio è un mezzo leader. Salvini non pensa. Io peròpronto ad allearmi con chiunque"

