Claudia Cardinale, dopo la notizia del ricovero in casa di riposo arrivano alcune dichiarazioni dall’attrice (Di mercoledì 3 agosto 2022) A quanto pare Claudia Cardinale sta molto bene, gode di ottima salute ed è in compagnia dei suoi cari. Una dichiarazione fornita dall’attrice in prima persona ad Ansa smentirebbe nella maniera più assoluta le affermazioni riportate da Dagospia in un articolo e che sostenevano che la Cardinale fosse stata portata in una casa di riposo contro la sua volontà. Le parole di Claudia Cardinale toglierebbero qualsiasi dubbio sulle sue condizioni fisiche ed emotive: “Sto accanto alla mia famiglia e sono in piena salute. E auguro una felice estate a tutti”. Claudia Cardinale, la notizia di Dagospia e l’ultimo avvistamento in pubblico Di Claudia Cardinale in realtà non ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 3 agosto 2022) A quanto paresta molto bene, gode di ottima salute ed è in compagnia dei suoi cari. Una dichiarazione fornitain prima persona ad Ansa smentirebbe nella maniera più assoluta le affermazioni riportate da Dagospia in un articolo e che sostenevano che lafosse stata portata in unadicontro la sua volontà. Le parole ditoglierebbero qualsiasi dubbio sulle sue condizioni fisiche ed emotive: “Sto accanto alla mia famiglia e sono in piena salute. E auguro una felice estate a tutti”., ladi Dagospia e l’ultimo avvistamento in pubblico Diin realtà non ...

