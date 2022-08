Ciclomercato | Ganna rinnova fino al 2027 con la Ineos - Sport - Altri Sport - quotidiano net

SpazioCiclismo : Filippo Ganna proseguirĂ la sua avventura con la Ineos Grenadiers per almeno altri cinque anni #CicloMercato -

FilippoMilano, 3 agosto 2022 - Filippoe la Ineos Grenadiers avanti insieme fino al 2027. Il rapporto fra il classe '96 e il team britannico, iniziato nel 2019, andrĂ avanti quindi per altri cinque anni con reciproca soddisfazione. "...FilippoMilano, 3 agosto 2022 - Filippoe la Ineos Grenadiers avanti insieme fino al 2027. Il rapporto fra il classe '96 e il team britannico, iniziato nel 2019, andrĂ avanti quindi per altri cinque anni con reciproca soddisfazione. "... Ciclomercato, Ganna rinnova fino al 2027 con la Ineos Milano, 3 agosto 2022 - Filippo Ganna e la Ineos Grenadiers avanti insieme fino al 2027. Il rapporto fra il classe '96 e il team britannico, iniziato nel 2019, andrĂ avanti quindi per altri cinque ann ...CICLOMERCATO - Importante rinnovo di contratto per Filippo Ganna che ha esteso il suo rapporto con Ineos Grenadiers fino al 2027. L'ha comunicato il team ...