Ciclismo | Lorenzo Germani l’anno prossimo passerà professionista con la Groupama-FDJ

Leggi su oasport

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Un nuovo italiano nella pattuglia azzurra della massima competizione di, il World Tour: dal 2023 infatti ci sarà spazio anche per. Il corridore classe 2002 verrà promosso dall’Equipe continentale-FDJ enella prima squadra della compagine transalpina, così come faranno anche Romain Grégoire, Lenny Martinez, Enzo Paleni, Laurence Pithie, Reuben Thompson e Sam Watson. Le parole dell’italiano: “Ho spesso il ruolo di gregario ed è un compito che mi conviene e che penso di saper fare bene. Sono molto felice che la squadra valorizzi questo ruolo facendomi passare nel WorldTour. Ci tengo infatti a precisare che abbiamo definito prima delle mie due vittorie e per me è molto significativo. Era per me un sogno sin da quando ero piccolissimo e conferma tutto il lavoro che ...