Ciclismo | Letizia Paternoster cambia squadra | nuova avventura con la BikeExchange | addio alla Trek

Leggi su oasport

(Di mercoledì 3 agosto 2022)cambierànella prossima stagione. La ciclista italiana lascerà la-Segafredo, per cui milita dal 2019, e si accaserà al Team-Jayco, altra formazione del circuito World Tour con cui ha firmato un contratto biennale. La 23enne è reduce da un paio di annate agonistiche un po’ sfortunate su strada a causa di alcuni problemi fisici, la sua ultima vittoria risale al Tour Down Under nel 2019, anno in cui fu anche terzaGent-Wevelgem. La trentina si è però laureata Campionessa del Mondo nell’eliminazione in occasione dell’ultima rassegna iridata andata in scena a Roubaix, dimostrando ancora una volta tutto il suo talento su pista. L’obiettivo è quello di tornare al successo sfruttando al meglio le volate e cercando di brillare nelle grandi ...