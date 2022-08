Ciclismo, Filippo Ganna rinnova con la Ineos Grenadiers: quinquennale per il Campione del Mondo (Di mercoledì 3 agosto 2022) Filippo Ganna ha firmato il rinnovo di contratto con la Ineos Grenadiers. Il Campione del Mondo a cronometro ha siglato un accordo con la corazzata britannica fino al 2027: un quinquennale che testimonia l’apprezzamento di una delle migliori formazioni del World Tour nei confronti del Campione Olimpico nell’inseguimento a squadre. Il piemontese era approdato alla compagine diretta da Dave Brailsford nel 2019, dopo un paio di stagioni con la UAE Emirates. Il 26enne ha vinto le ultime due prove iridate contro il tempo e sei tappe al Giro d’Italia, ma è anche un eccellente uomo squadra che svolge un encomiabile lavoro per i capitani nei Grandi Giri. VIDEO Maxi caduta alla Vuelta a Burgos: dosso pericoloso in volata, tutto il gruppo a terra. Ballerini ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 agosto 2022)ha firmato il rinnovo di contratto con la. Ildela cronometro ha siglato un accordo con la corazzata britannica fino al 2027: unche testimonia l’apprezzamento di una delle migliori formazioni del World Tour nei confronti delOlimpico nell’inseguimento a squadre. Il piemontese era approdato alla compagine diretta da Dave Brailsford nel 2019, dopo un paio di stagioni con la UAE Emirates. Il 26enne ha vinto le ultime due prove iridate contro il tempo e sei tappe al Giro d’Italia, ma è anche un eccellente uomo squadra che svolge un encomiabile lavoro per i capitani nei Grandi Giri. VIDEO Maxi caduta alla Vuelta a Burgos: dosso pericoloso in volata, tutto il gruppo a terra. Ballerini ...

