Ciclismo, Europei 2022: le preconvocate dell’Italia. Spazio ad Elisa Balsamo e Chiara Consonni per la volata (Di mercoledì 3 agosto 2022) Tutte contro Lorena Wiebes. Ancora una volta Italia contro Paesi Bassi, molto probabilmente. C’è attesa per la sfida del prossimo 21 agosto in quel di Monaco di Baviera: in palio il titolo degli Europei nella prova in linea di Ciclismo su strada al femminile. Così come per gli uomini il percorso non sembra essere molto difficile, dunque non si dovrebbe uscire da uno schema tattico che porterà ad una probabile volata di gruppo. Ciclismo, Europei 2022: i preconvocati dell’Italia. Ci sono Giacomo Nizzolo, Elia Viviani, Filippo Ganna e Jonathan Milan L’Italia può puntare ovviamente sulla campionessa del mondo e nazionale in carica, Elisa Balsamo, vincitrice di due tappe al Giro Donne, che sarà affiancata da Chiara ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 agosto 2022) Tutte contro Lorena Wiebes. Ancora una volta Italia contro Paesi Bassi, molto probabilmente. C’è attesa per la sfida del prossimo 21 agosto in quel di Monaco di Baviera: in palio il titolo deglinella prova in linea disu strada al femminile. Così come per gli uomini il percorso non sembra essere molto difficile, dunque non si dovrebbe uscire da uno schema tattico che porterà ad una probabiledi gruppo.: i preconvocati. Ci sono Giacomo Nizzolo, Elia Viviani, Filippo Ganna e Jonathan Milan L’Italia può puntare ovviamente sulla campionessa del mondo e nazionale in carica,, vincitrice di due tappe al Giro Donne, che sarà affiancata da...

paolab111 : RT @ILENIALazzaro: Mai successo di andare su La Gazzetta dello Sport. Per me e Panca è stato un grande onore raccontare #TDFF2022 Grazie… - wasabi1803 : RT @ILENIALazzaro: Mai successo di andare su La Gazzetta dello Sport. Per me e Panca è stato un grande onore raccontare #TDFF2022 Grazie… - MichelePizze76 : RT @ILENIALazzaro: Mai successo di andare su La Gazzetta dello Sport. Per me e Panca è stato un grande onore raccontare #TDFF2022 Grazie… - frances14372469 : RT @ILENIALazzaro: Mai successo di andare su La Gazzetta dello Sport. Per me e Panca è stato un grande onore raccontare #TDFF2022 Grazie… - ILENIALazzaro : Mai successo di andare su La Gazzetta dello Sport. Per me e Panca è stato un grande onore raccontare #TDFF2022 Gr… -