Ciclismo, Europei 2022: i preconvocati dell’Italia. Ci sono Giacomo Nizzolo, Elia Viviani, Filippo Ganna e Jonathan Milan (Di mercoledì 3 agosto 2022) Uno dei primi appuntamenti importanti di questo finale di stagione per il Ciclismo su strada sono sicuramente i Campionati Europei di Monaco. In terra tedesca gli uomini si cimenteranno nella prova in linea il prossimo 14 agosto: sarà molto probabilmente una volata di gruppo a decidere il prossimo corridore che indosserà la maglia continentale. Visto il percorso completamente pianeggiante sulle strade teutoniche, Daniele Bennati ha scelto, come riportato da SpazioCiclismo, ovviamente una squadra ideale per questo genere di arrivo: tanti passisti e diverse ruote veloci tra i suoi quattordici preconvocati dai quali usciranno fuori gli otto nomi per la gara. I papabili al ruolo di capitano sono i campioni uscenti Elia Viviani (INEOS Grenadiers) ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 agosto 2022) Uno dei primi appuntamenti importanti di questo finale di stagione per ilsu stradasicuramente i Campionatidi Monaco. In terra tedesca gli uomini si cimenteranno nella prova in linea il prossimo 14 agosto: sarà molto probabilmente una volata di gruppo a decidere il prossimo corridore che indosserà la maglia continentale. Visto il percorso completamente pianeggiante sulle strade teutoniche, Daniele Bennati ha scelto, come riportato da Spazio, ovviamente una squadra ideale per questo genere di arrivo: tanti passisti e diverse ruote veloci tra i suoi quattordicidai quali usciranno fuori gli otto nomi per la gara. I papabili al ruolo di capitanoi campioni uscenti(INEOS Grenadiers) ...

wasabi1803 : RT @ILENIALazzaro: Mai successo di andare su La Gazzetta dello Sport. Per me e Panca è stato un grande onore raccontare #TDFF2022 Grazie… - MichelePizze76 : RT @ILENIALazzaro: Mai successo di andare su La Gazzetta dello Sport. Per me e Panca è stato un grande onore raccontare #TDFF2022 Grazie… - frances14372469 : RT @ILENIALazzaro: Mai successo di andare su La Gazzetta dello Sport. Per me e Panca è stato un grande onore raccontare #TDFF2022 Grazie… - ILENIALazzaro : Mai successo di andare su La Gazzetta dello Sport. Per me e Panca è stato un grande onore raccontare #TDFF2022 Gr… - sportli26181512 : Dopo il calcio, il #Tour: è boom di ascolti. Le donne alla conquista di nuovi mondi: Dopo il calcio, il #Tour: è bo… -