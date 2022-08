Choc a Roma: anziano solo e malato morto in casa da 20 giorni (Di mercoledì 3 agosto 2022) Un dramma nel dramma. È stato trovato senza vita nel proprio appartamento un uomo anziano, solo e malato da tempo. A dare l’allarme i vicini, insospettiti dal forte odore proveniente dall’abitazione. Leggi anche: anziano muore da solo in casa: al suo funerale non si presenta nessuno anziano malato muore in casa da solo: l’allarme dei vicini Il ritrovamento è avvenuto ieri nel tardo pomeriggio intorno alle 18.30. Siamo in zona Vigna Clara e precisamente in via Napoleone Colajanni 20. Come anticipato, a far scattare l’allarme sono stati i vicini a causa del forte odore proveniente dall’abitazione dell’uomo. morto da circa 20 giorni La porta dell’abitazione era chiusa dall’interno così ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 agosto 2022) Un dramma nel dramma. È stato trovato senza vita nel proprio appartamento un uomoda tempo. A dare l’allarme i vicini, insospettiti dal forte odore proveniente dall’abitazione. Leggi anche:muore dain: al suo funerale non si presenta nessunomuore inda: l’allarme dei vicini Il ritrovamento è avvenuto ieri nel tardo pomeriggio intorno alle 18.30. Siamo in zona Vigna Clara e precisamente in via Napoleone Colajanni 20. Come anticipato, a far scattare l’allarme sono stati i vicini a causa del forte odore proveniente dall’abitazione dell’uomo.da circa 20La porta dell’abitazione era chiusa dall’interno così ...

