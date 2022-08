Chiara Ferragni e Fedez raccontano i retroscena del loro primo appuntamento | “Aspettavamo solo il grande salto” – VIDEO

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Se ‘The Ferragnez’, in onda su Amazon Prime, aveva riscosso unsuccesso di pubblico, altrettanta approvazione sta ottenendo il racconto a puntate chepubblica saltuariamente su Tik Tok. L’argomento? L’origine della storia d’amore della coppia più famosa del web. Da giorni, attraverso brevi, l’imprenditrice digitale sta dilettando i fan con aneddoti e dettagli poco conosciuti della sua relazione con. Una vera e propria mini serie tv, che i cinque milioni di followers dell’influencer adorano, e cheha suddiviso in diverse parti, diventate virali. Tra i commenti sotto i, spicca quello di un utente curioso: “Vorrei sentire anche il punto di vista di”. Detto fatto. La ...

maxroland1969 : @PareschiLuca Pensa ci fosse un presidente come si deve,il 95%del Toro twitter parlerebbe di Gianluca Vacchi e Chiara Ferragni. - telodogratis : Chiara Ferragni svela nuovi segreti sul primo appuntamento con Fedez - V94Valerio : RT @MajestyCatsy: Immaginando Chiara Ferragni che piange leggendo la cifra delle spese condominiali mentre Fedez decide di vendere foto dei… - IsaeChia : Chiara Ferragni e Fedez raccontano il modo curioso in cui hanno trascorso le loro prime notti insieme L'influencer… - legillimens_x : io passando le mie giornate ad aspettare che chiara ferragni pubblichi un’altra parte del racconto della sua storia… -

Tendenze capelli estate 2022: un classico da rivisitare, la coda di cavallo secondoCi accompagna da sempre: non appena la lunghezza dei nostri capelli giunge alle spalle, la prima ...Ha soli 18 anni e di lavoro fa la modella per il brand di. Sophie Codegoni è la nuova tronista dell'edizione in partenza a settembre 2020 di Uomini e Donne, popolare programma di Canale 5 condotto dalla regina della tv Maria De Filippi . ...La famiglia si è trasferita al gran completo alle Baleari in una villa da sogno: tra tappeti elastici, piste da bowling, un’enorme piscina e un campo da basket. Con il rapper che, «dopo sei mesi di st ...Pensavate di sapere tutto sulla storia tra Chiara Ferragni e Fedez Complici le riviste di gossip, i social, e la serie Amazon Prime The Ferragnez, credevamo che la coppia pi amata del web non ...