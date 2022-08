"Chi mi vuole distruggere": Nunzia Schilirò si candida con Paragone e delira | Video (Di mercoledì 3 agosto 2022) Una agghiacciante collezione di figurine, quella che sta schierando Gianluigi Paragone con Italexit. Si parla dei candidati del leader del partito no-vax, no-euro e no-un-po'-tutto. Prima Stefano Puzzer, leader dei portuali di Trieste, insieme ad altri suoi due sodali. Dunque si è passati per l'avvocato che rappresenta le famiglie dei "danneggiati dal vaccino". Infine, ecco anche Nunzia Schilirò, la ex-vice questora no-green pass che fu sospesa dall'arma per i suoi continui deliri, che snocciolava sui social o anche in televisione, in particolare a Non è l'Arena, il programma su La7 di Massimo Giletti. Ahinoi, la Schilirò divenne famosa lo scorso settembre dichiarando dall'alto della sua inesistente autorità "illegittimo" il green pass. E ora, Paragone ha pensato bene di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Una agghiacciante collezione di figurine, quella che sta schierando Gianluigicon Italexit. Si parla deiti del leader del partito no-vax, no-euro e no-un-po'-tutto. Prima Stefano Puzzer, leader dei portuali di Trieste, insieme ad altri suoi due sodali. Dunque si è passati per l'avvocato che rappresenta le famiglie dei "danneggiati dal vaccino". Infine, ecco anche, la ex-vice questora no-green pass che fu sospesa dall'arma per i suoi continui deliri, che snocciolava sui social o anche in televisione, in particolare a Non è l'Arena, il programma su La7 di Massimo Giletti. Ahinoi, ladivenne famosa lo scorso settembre dichiarando dall'alto della sua inesistente autorità "illegittimo" il green pass. E ora,ha pensato bene di ...

