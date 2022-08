“Chi è il padre di Diana”. Scoperta l’identità, Alessia Pifferi parla: perché l’ha tenuto nascosto (Di mercoledì 3 agosto 2022) Non si interrompono le indagini sulla scomparsa di Diana Pifferi, la bimba di 16 mesi lasciata sola dalla madre Alessia Pifferi a casa per una settimana e morta di stenti. La donna è rinchiusa in carcere a Milano ed è accusata di omicidio volontario con l’aggravante della premeditazione e dei futili motivi. Alessia Pifferi continua a chiedere del fidanzato, l’elettricista 58enne di Leffe, in provincia di Bergamo, con cui aveva passato la settimana in cui aveva lasciato la figlia da sola a casa. L’uomo ha fatto perdere le sue tracce probabilmente perché non vuole avere nulla a che fare con questa brutta storia. Da quando la bambina è stata trovata senza vita, la notizia è diventata di dominio pubblico e Alessia Pifferi è stata ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 3 agosto 2022) Non si interrompono le indagini sulla scomparsa di, la bimba di 16 mesi lasciata sola dalla madrea casa per una settimana e morta di stenti. La donna è rinchiusa in carcere a Milano ed è accusata di omicidio volontario con l’aggravante della premeditazione e dei futili motivi.continua a chiedere del fidanzato, l’elettricista 58enne di Leffe, in provincia di Bergamo, con cui aveva passato la settimana in cui aveva lasciato la figlia da sola a casa. L’uomo ha fatto perdere le sue tracce probabilmentenon vuole avere nulla a che fare con questa brutta storia. Da quando la bambina è stata trovata senza vita, la notizia è diventata di dominio pubblico eè stata ...

