Chi è Ademola Lookman, nuovo attaccante dell'Atalanta (Di mercoledì 3 agosto 2022) Continua il restyling dell'Atalanta che piazza un colpo in attacco. Il nuovo acquisto è Ademola Lookman, inglese di origine nigeriana di 24 anni, e arriva dal Lipsia per una cifra vicina ai 15 milioni, stesso esborso messo a bilancio per... Leggi su today (Di mercoledì 3 agosto 2022) Continua il restylingche piazza un colpo in attacco. Ilacquisto è, inglese di origine nigeriana di 24 anni, e arriva dal Lipsia per una cifra vicina ai 15 milioni, stesso esborso messo a bilancio per...

settalese : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Chi è Ademola #Lookman, nuovo obiettivo per l'attacco dell'@Atalanta_BC ???? - TED_Dupree : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Chi è Ademola #Lookman, nuovo obiettivo per l'attacco dell'@Atalanta_BC ???? - GTV_Drek : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Chi è Ademola #Lookman, nuovo obiettivo per l'attacco dell'@Atalanta_BC ???? - dbigmark : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Chi è Ademola #Lookman, nuovo obiettivo per l'attacco dell'@Atalanta_BC ???? - Omar_Hamoud_Ahd : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Chi è Ademola #Lookman, nuovo obiettivo per l'attacco dell'@Atalanta_BC ???? -