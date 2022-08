Chelsea, colpo da oltre 50 milioni di sterline: dalla Premier! (Di mercoledì 3 agosto 2022) Uno dei club che sta spendendo maggiormente in questa sessione estiva di calciomercato è senza alcun dubbio il Chelsea. Dopo gli arrivi di Christensen, Koulibaly e Sterling, i Blues si apprestano ad accogliere un nuovo innesto già nelle prossime ore. Attraverso il suo account Twitter, infatti, Fabrizio Romano ha rivelato che il Chelsea avrebbe praticamente chiuso la trattativa con il Brighton per l’arrivo di Marc Cucurella. Cucurella Chelsea Brighton Domani il calciatore dovrebbe sostenere le visite mediche di rito, per poi firmare il contratto che lo legherà al Chelsea fino al 2028. Al Brighton andranno 52.5 milioni di sterline, ma non solo. Le due società avrebbe anche raggiunto un accordo per il passaggio di Levi Colwill al Brighton. Si stanno limando gli ultimi ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 3 agosto 2022) Uno dei club che sta spendendo maggiormente in questa sessione estiva di calciomercato è senza alcun dubbio il. Dopo gli arrivi di Christensen, Koulibaly e Sterling, i Blues si apprestano ad accogliere un nuovo innesto già nelle prossime ore. Attraverso il suo account Twitter, infatti, Fabrizio Romano ha rivelato che ilavrebbe praticamente chiuso la trattativa con il Brighton per l’arrivo di Marc Cucurella. CucurellaBrighton Domani il calciatore dovrebbe sostenere le visite mediche di rito, per poi firmare il contratto che lo legherà alfino al 2028. Al Brighton andranno 52.5di, ma non solo. Le due società avrebbe anche raggiunto un accordo per il passaggio di Levi Colwill al Brighton. Si stanno limando gli ultimi ...

