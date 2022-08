Champions League 2022/2023, terzo turno preliminare: tutti i risultati della giornata (Di mercoledì 3 agosto 2022) Si fa sul serio in Champions League. Spazio al terzo e ultimo turno preliminare di qualificazione, che precede gli spareggi, per raggiungere la fase a gironi della Champions League 2022/23. Vittoria convincente dei norvegesi del Bodo/Glimt in casa contro il Zalgiris Vilninus. A segno Vetlesen, Pellegrino, Salvesen, Hoibraten ed Espejord, per un totale di 5-0. “Soltanto” un poker per il Maccabi Haifa, che travolge l’Apollon Limassol 4-0, grazie ai gol di Peybernes, Pierrot e la doppietta di Mohamed. Pareggio per 1-1 invece in Azerbaigian tra i padroni di casa del Qarabag e gli ungheresi del Ferencvaros. Reti di Boli per gli ospiti e Kwabena per i padroni di casa. Si è giocato invece in Polonia il match tra gli ucraini ... Leggi su sportface (Di mercoledì 3 agosto 2022) Si fa sul serio in. Spazio ale ultimodi qualificazione, che precede gli spareggi, per raggiungere la fase a gironi/23. Vittoria convincente dei norvegesi del Bodo/Glimt in casa contro il Zalgiris Vilninus. A segno Vetlesen, Pellegrino, Salvesen, Hoibraten ed Espejord, per un totale di 5-0. “Soltanto” un poker per il Maccabi Haifa, che travolge l’Apollon Limassol 4-0, grazie ai gol di Peybernes, Pierrot e la doppietta di Mohamed. Pareggio per 1-1 invece in Azerbaigian tra i padroni di casa del Qarabag e gli ungheresi del Ferencvaros. Reti di Boli per gli ospiti e Kwabena per i padroni di casa. Si è giocato invece in Polonia il match tra gli ucraini ...

OptaPaolo : 2 - Charles #DeKetelaere (19 anni e 224 giorni il 20/10/2020 in Zenit-Club Brugge) è il 2° marcatore belga ???? più g… - sscnapoli : ?? Kim “Non vedo l’ora di giocare la Champions League. Sono cresciuto tanto in questi anni e voglio migliorarmi anco… - sportface2016 : #ChampionsLeague 2022/2023, terzo turno preliminare: tutti i risultati della giornata - G_DeLarge : @PierangeloDipal @tatanjiro_ @Piero60386679 @CalcioFinanza Visto che ti piace tanto parlare di sostanze chiedi a ma… - f_artisti : @Falconero1987 @MarcoGa42601899 @Guido_DAngelis No ma non è mancanza di entusiasmo. Ma semplicemente che se vuoi da… -