Cervino, dopo la frana stop totale alla via italiana per la siccità. Il sindaco: «Temperature fuori norma: troppo pericoloso per gli alpinisti» (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il principale itinerario di salita al monte Cervino dal versante valdostano chiude temporaneamente dopo che ieri, 2 agosto, una frana di rocce si era staccata dal monte, comportando l'evacuazione in elicottero di 13 persone. L'«immediata, temporanea, chiusura della via italiana del Cervino in salita e in discesa» è stata decisa «al fine di scongiurare il pericolo per l'incolumità pubblica e dare la possibilità agli uffici competenti di disporre le necessarie verifiche del caso», si legge in un'ordinanza emessa dal sindaco di Valtournenche, Jean Antoine Maquignaz. Nel provvedimento si rammentano le «condizioni (climatiche, ndr) particolarmente delicate di queste ultime settimane dovute ad un importante rialzo termico» e il «perdurare delle alte Temperature, al di ...

