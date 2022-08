Cerasa: "Elezioni contendibili col patto Letta-Calenda. Ma non basta l'agenda Draghi" (Di mercoledì 3 agosto 2022) "Guardando ai sondaggi sembra che non ci sia partita, ma l'accordo tra Enrico Letta e Carlo Calenda crea una maggiore contendibilità sia sui collegi uninominali che nel resto della contesa elettorale", dice il direttore del Foglio Claudio Cerasa ospite a Omnibus su La7. Ma l'aritmetica non basta: "Ciò che dovranno fare ora è trovare un'idea, un sogno, qualcosa che sia differente rispetto all'evocazione dell'agenda Draghi, a volte incomprensibile". "Come ogni campagna elettorale – continua Cerasa – tutto si gioca tra chi esprime progetti e idee nuove e chi invece non ci riesce. E per il centrosinistra è complicato competere su questo perché negli ultimi dieci anni il Pd è sempre stato al governo". Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 3 agosto 2022) "Guardando ai sondaggi sembra che non ci sia partita, ma l'accordo tra Enricoe Carlocrea una maggioretà sia sui collegi uninominali che nel resto della contesa elettorale", dice il direttore del Foglio Claudioospite a Omnibus su La7. Ma l'aritmetica non: "Ciò che dovranno fare ora è trovare un'idea, un sogno, qualcosa che sia differente rispetto all'evocazione dell', a volte incomprensibile". "Come ogni campagna elettorale – continua– tutto si gioca tra chi esprime progetti e idee nuove e chi invece non ci riesce. E per il centrosinistra è complicato competere su questo perché negli ultimi dieci anni il Pd è sempre stato al governo".

